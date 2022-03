HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Da die Erwartungen für höhere Leitzinsen aufgrund des Krieges in der Ukraine zurückgestellt worden seien, hätten Bankaktien der Eurozone ihre Jahresgewinne und noch mehr wieder abgegeben, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht nun selektiv Chancen, da die Bewertungen unter die langfristigen Durchschnittswerte gesunken seien. Der ING-Aktie etwa gibt er den Vorzug vor der von ABN Amro./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.