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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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12.10.2026 12:10:07

ING Group Buy

ING Group
27.81 CHF 0.45%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Hohe Zinsen an den Kapitalmärkten trieben die Profitabilität des Finanzkonzerns an, schrieb Benjamin Goy in einer Studie am Montag. Er schrieb ferner von einem "überlegenen Volumenwachstum". Von neuen Kunden profitierten zudem die Gebühreneinnahmen. Die Bank sei ein relativ sicherer Hafen im Falle eines Sturms./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.82 € 		Abst. Kursziel*:
17.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.78%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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