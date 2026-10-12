ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Hohe Zinsen an den Kapitalmärkten trieben die Profitabilität des Finanzkonzerns an, schrieb Benjamin Goy in einer Studie am Montag. Er schrieb ferner von einem "überlegenen Volumenwachstum". Von neuen Kunden profitierten zudem die Gebühreneinnahmen. Die Bank sei ein relativ sicherer Hafen im Falle eines Sturms./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.82 €
|
Abst. Kursziel*:
17.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.78%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27.71
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