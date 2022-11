NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Produktionsprobleme beim Apple-Zulieferer Goertek könnten sich auch auf den Goertek-Zulieferer Infineon auswirken, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;