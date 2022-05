NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Janardan Menon am Montag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die leichte Erhöhung der Jahresziele sei so erwartet worden. Menon erwartet die Papiere der Münchner weiter unter Druck, da ein Abschwung im kommenden Geschäftsjahr eingepreist werde./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 02:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 02:41 / ET



