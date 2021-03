ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einer Telefonkonferenz der Sparte Chip Card & Security. Bei den Sicherheitslösungen verfolgten die Münchner die richtige Strategie, so der Experte. Ergebnisse sollten sich im kommenden Jahr zeigen. Die Infineon-Papiere hält der Experte für recht angemessen bewertet./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 21:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 05:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.