NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die großartige Bruttomarge des vierten Geschäftsquartals hervor - die höchste seit er den Chipkonzern beobachte. Nicht so gut sei, dass das Niveau wohl langfristig nicht zu halten sei. Zunächst überwögen aber positive Aspekte./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.