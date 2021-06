NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung mit einem Automobil-Halbleiterexperten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die hohe Nachfrage nach Chips durch die Automobilindustrie dürfte durch Themen wie elektronische Antriebe und Fahrerassistenzsysteme anhalten, schrieb Analyst Mark Li in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte dann auch für die knappe Verfügbarkeit der Halbleiter. Für diese mehr Kapazitäten zu schaffen, brauche Zeit./tih/he



