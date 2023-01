NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Es sei gut möglich, dass der Chiphersteller die Erwartungen an das erste Geschäftsquartal leicht übertrifft, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Zahlenveröffentlichung. Die Stärke der Wettbewerber lasse vermuten, dass Infineon die Jahresziele beibehalten könnte, eine Anhebung der Ziele sei gleichwohl unwahrscheinlich./ajx/tih;