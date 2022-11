NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Es sei zu früh, "bullish" für die Papiere des Chipkonzerns zu werden, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält die optimistischeren Jahresziele für währungsgetrieben. Die Nachfrage aus dem Auto- und Industriebereich habe sich nach den Covid-Lockdowns sechs bis acht Monate später erholt und dürfte nun auch entsprechend später schwächeln, so Deshpande. Er sieht Risiken für die Ziele für die Geschäftsjahre 2023 und 2024./ag/mis;