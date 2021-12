NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Langfristig bleibt Analyst Sandeep Deshpande zwar optimistisch für den Chipkonzern aufgrund seiner guten Positionierung in Elektrifizierung und Automatisierung. Kurzfristig deuteten Branchendaten aber auf eine Normalisierung des Marktes hin, und die Lagerbestände bei den Autozulieferern seien auf Rekordniveau, schrieb Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der derzeitige Chipmangel könne daher dazu führen, dass es bald eine kurze Phase des Überangebots gibt. Dies dürfte auch zu einer Normalisierung bei den Preisen führen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.