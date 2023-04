FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach erhöhten Geschäftszielen von 43 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der verbesserte Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 habe positiv überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Offenbar laufe es für den Halbleiterkonzern in den Kernbereichen Automobil und Industrie besser als bislang erwartet./edh/tih;