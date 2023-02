FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterkonzern sei trotz eines herausfordernden Umfelds erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022/23 gestartet und habe mit einer u?ber den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung u?berzeugt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Automotive-Sparte schätzt er weiterhin positiv ein, da wichtige Nachfragetreiber intakt seien./edh/he;