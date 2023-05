ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies hob nach dem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Geschäftsquartal und der Erhöhung der Jahresziele seine Gewinnschätzungen für den Chipkonzern an. Die robuste Preisbildung halte an, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh;