NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42,50 auf 45,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfragetrends seien robust, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf den Trend zur Digitalisierung./bek/gl;