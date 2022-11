NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal von 38,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der optimistischere längerfristige Ausblick des Halbleiterherstellers werde vom Trend zur Digitalisierung angetrieben, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Position des Unternehmens im Geschäft mit Siliziumkarbid-Elektronikchips verbessere sich./bek/mis;