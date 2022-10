NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach einer Telefonkonferenz mit Fokus auf dem Automobil-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Halbleiterkonzern könne in diesem Bereich ein dickes Auftragsbuch vorweisen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Infineon gehe davon aus, dass der Nachholbedarf im Automobilsektor und die niedrigen Lagerbestände mögliche Risiken einer makroökonomischen Schwäche im nächsten Jahr kompensieren dürften./gl&/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 20:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





