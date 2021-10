FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Infineon anlässlich eines Kapitalmarkttages von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern trete nicht auf die Bremse, sondern investiere weiterhin in die nächste Generation der Fertigung, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Strukturelle Kostenverbesserungen, steigende Preise und der Drang zu höherwertigen Systemlösungen sollten starke kurzfristige Margensteigerungen zur Folge haben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.