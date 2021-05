NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 42,30 auf 43,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den Mittelwert des für 2021 erhöhten Ausblicks sieht Analyst Alexander Duval noch Spielraum nach oben. Das starke Geschäft des Chipherstellers mit der Automobil-Industrie ermögliche nachhaltiges Wachstum./ajx/ag



