NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Das weltweite Team von Goldman habe seine Schätzungen für Elektrofahrzeuge zwischen 2025 und 2040 angehoben, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gründe seien eine mögliche Verschärfung der Umweltvorschriften in Europa ab 2025 sowie die politischen Veränderungen in den USA. Da der Chiphersteller stark auf den Automarkt ausgerichtet sei, sieht Duval positive Auswirkungen für Infineon./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 21:43 / GMT

