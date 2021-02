FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Chiphersteller bereits seine Prognose erhöht habe und die Kapazitätsauslastung nun recht hoch sei, könnte die Aktie kurzfristig korrigieren, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet erschienen die strukturellen Wachstumstreiber stärker als jemals zuvor./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 07:19 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.