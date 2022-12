HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Quartalszahlen und einem zuletzt gekürzten Ausblick von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Cansu Tatar berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angefallene Einmalaufwendungen und einen Konjunkturabschwung in ihren Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft./tih/ajx;