HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft kämpfe derzeit relativ erfolgreich gegen das ungünstige wirtschaftliche Umfeld, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch stehe das Management vor der Aufgabe, den wachsenden Problemen im Autosegment Herr zu werden./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



