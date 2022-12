ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Operativ komme der spanische Bekleidungshändler gut voran, die Umsätze seien stark, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings komme zunehmend Margendruck auf, dieser Trend dürfte bis in das Jahr 2024 fortdauern./bek/edh;