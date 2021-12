ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktie des Modeunternehmens Inditex von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen und unter Einbeziehung weiterer Störungen durch Covid-19 im vierten und ersten Quartal habe er seine Ergebnisschätzungen für die kommenden drei Jahre gesenkt, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er liegt nun unter den seines Erachtens "sehr anspruchsvollen" Konsenserwartungen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / 13:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





