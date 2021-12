ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Simon Irwin überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen für den Textilhändler leicht, hauptsächlich wegen Wechselkursbewegungen. Er bleibt jedoch mit Blick auf die Aktie skeptisch. Mittelfristig dürfte es die Zara-Mutter schwer haben Wachstum zu generieren. Angesichts des Drucks auf die Bruttomargen hält der Experte die Markterwartungen für recht hoch./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.