NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 33 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Drittquartalszahlen und eine im Vergleich zur Konkurrenz glänzende Umsatzentwicklung hervor. Neben diesem Licht gebe es mit der Marge aber auch etwas Schatten. Er erhöhte in seinem Modell aber die Erwartung für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten angesichts strategischer Unsicherheiten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 10:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 10:18 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.