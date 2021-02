NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Inditex-Aktie nach dem Finanzjahresende des Modekonzerns von 28,00 auf 26,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Geschäftsmodell sei nach wie vor stark, zeige aber bereits einige Anzeichen fortgeschrittener Reife, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die jüngste Absatzentwicklung sowie die Entwicklung der non-Zara-Konzepte./ck/he



