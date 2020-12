NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex nach Neunmonatszahlen von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die operativen Ergebnisse des Textilkonzerns lägen leicht unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Beim Management der Lagerbestände machten die Spanier nach wie vor eine gute Arbeit. Allerdings dürfte der Absatz unter Restriktionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus leiden./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2020 / 21:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.