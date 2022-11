NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Textilproduzenten am 14. Dezember. Die Expertin rechnet währungsbereinigt mit einem Umsatzwachstum von 8 Prozent der Spanier - unter Berücksichtigung des schwachen Oktobers./ag/ajx;