NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe sogar unter Berücksichtigung seiner im vergangenen Jahr getätigten Rückstellungen für Russland hervorragend abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe daher seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 angehoben. Inditex dürfte im laufenden Geschäftsjahr ein berichtetes Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent erzielen und einen Nettogewinnzuwachs von mehr als 20 Prozent./ck/ajx;