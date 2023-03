NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Jahresergebnis des Modekonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Inditex habe zudem einen starken Start in das laufende Jahr erzielt./mf/edh;