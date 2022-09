NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der spanische Textilhändler habe über seinen eigenen Annahmen abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einzig die Bruttomargen hätten leicht enttäuscht und der Lagerbestand sei erhöht. Der Start in die neue Saison sei indes gut verlaufen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 02:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 02:11 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.