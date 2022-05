NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Da das Konsumumfeld schwieriger werde, dürften die Performance-Unterschiede zwischen Bekleidungshändlern besonders deutlich zutage treten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht Inditex wegen Vorteilen auf der Beschaffungsseite (niedriger Anteil von Lieferungen aus China) und den Möglichkeiten im Omnichannel-Vertrieb als einen strukturellen Gewinner. H&M und Primark bezogen deutliche höhere Anteile ihrer Produkte aus China./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2022 / 17:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 00:45 / EDT



