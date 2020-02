NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Inditex von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben. Er gehe davon aus, dass sich das auf vergleichbarer Basis starke Umsatzwachstum fortsetzen werde, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt habe den positiven Wechselkurseffekt beim Gewinn unterschätzt. Auch rechne er mit einem verbesserten Barmittelzufluss des Textilunternehmens durch die Integration des stationären und des Online-Geschäfts./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 10:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 11:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.