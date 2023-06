ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der spanische Modekonzern habe mit seinem Zahlenwerk zum ersten Geschäftsquartal 2023/24 die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte ebenso die entgegen den Erwartungen feststellbare Beschleunigung der Geschäftsentwicklung im laufenden zweiten Geschäftsquartal. Mahamkali sieht sich in seiner Annahme gestärkt, dass Inditex seinen Wettbewerbern einen Schritt voraus ist./ck/mis;