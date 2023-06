NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebit) im ersten Geschäftsquartal und der sehr starke Start in das zweite Jahresviertel deuteten eine Margenentwicklung an, die noch besser sei als zu den Spitzenzeiten vor der Corona-Pandemie, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem umwerfend guten Quartalsbericht des spanischen Modekonzerns, der am Markt gut ankommen dürfte. Die Bewertung von Inditex mit dem 19,5-fachen des für 2023/24 erwarteten Gewinns sei kein Hemmnis, wenn man die Qualität des Geschäfts berücksichtige./ajx/ck ;