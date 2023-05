ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Anfang Juni anstehenden Quartalszahlen sollten weitere Belege für seine positive Investment-Einschätzung liefern, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Modekonzerns dürfte stärker zugelegt haben als am Markt derzeit erwartet werde./ajx/bek;