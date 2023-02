NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bekleidungskette gewinne Marktanteile und steigere ihre Wettbewerbsfähigkeit, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung. Deshalb sollten Anleger trotz der deutlichen Kursaufschläge in letzter Zeit noch keine Gewinne mitnehmen./bek/edh;