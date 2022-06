NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex nach Quartalszahlen von 26,50 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Modekonzern habe einmal mehr den Anlegern vor Augen geführt, wie einzigartig sein Geschäftsmodell sei, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inditex sei perfekt aufgestellt für die Wiedereröffnung der Welt, nachdem Menschen zwei Jahre lang im Zuge der Pandemie mit Hausklamotten auf dem Sofa gesessen hätten./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 12:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 12:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.