NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Neue staatlich festgelegte Preise für Elektrizität aus Alternativen Energien in Spanien belasteten die Ergebnisse der Produzenten, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Iberdrola belaufe sich die Belastung des operativen Ergebnisses (Ebitda) in diesem Jahr auf geschätzte 90 Millionen Euro./bek/he;