NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Der Versorger habe in einem schwierigen Umfeld gute Ergebnisse im vergangenen Jahr erzielt, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Da die regulatorischen Risiken in Spanien abgenommen hätten, stiegen die Argumente für die Aktie, so etwa die relativ günstige Bewertung./mf/edh;