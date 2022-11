NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 12,75 auf 11,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Fernando Garcia attestierte den Spaniern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein "kugelsicheres Geschäftsmodell". Er kappte sein Kursziel dennoch aufgrund höherer Kapitalkostenschätzungen./ag/mis;