NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Das Treffen sei mit Blick auf die Ziele für 2023 sowie auf die raschen Fortschritte bei der Partnerschaftsstrategie des Versorgers sehr beruhigend gewesen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl;