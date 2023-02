NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Die Resultate des Versorgers seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Dividendenvorschlag sowie den Ausblick auf 2023./edh/gl;