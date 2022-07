NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Die Gewinnentwicklung bei dem spanischen Energiekonzern beschleunige sich, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwartet zwar eine moderat positive Reaktion auf die Ergebnisse, diese werde aber wohl begrenzt durch die Ungewissheit rund um eine spanische Sondersteuer für außerordentlich hohe Gewinne./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 18:35 / BST



