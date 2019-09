LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Iberdrola mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 8,80 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Wachstumsaussichten des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien seien ein wesentliches Kriterium für Investments in südeuropäische Versorgerwerte, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten darauf achten, inwieweit die jüngste Kursentwicklung des etwaigen Investments mit den in Aussicht gestellten Investitionsprojekten korrespondiere./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 13:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.