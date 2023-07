ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,15 Euro belassen. Unter anderem dank des überraschend guten Abschneidens in Großbritannien habe der spanische Energieversorger die Markterwartungen beim Gewinn etwas übertroffen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer ersten Reaktion am Donnerstag./la/mis;