ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.

Der spanische Versorger habe die Erwartungen unter anderem wegen Steuereffekten übertroffen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der diesjährige Ausblick sei marginal besser als vom Markt erwartet. In der Summe sollten die Nachrichten bei den Anlegern gut ankommen./tih/edh;