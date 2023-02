NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 12,70 auf 12,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Spanier. Iberdrola sei einer der wenigen Energieversorger in der Branche, für die die Konsensschätzungen im laufenden Jahr steigen könnten, schrieb der Experte. Rückenwind komme vom Inflationsbekämpfungsgesetz in den USA mit den damit verbundenen Investitionen in den Klimaschutz sowie ähnlichen Plänen in Europa. Iberdrola dürfte dank seines Schwerpunkts auf Erneuerbare Energien zu den größten Profiteuren zählen./gl/edh;