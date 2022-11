ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 11,35 auf 11,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Strategie der Spanier nehme sich zentralen Bedenken der Anleger an und ziele auf überdurchschnittliches Ergebniswachstum ab, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ajx;